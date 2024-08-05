Kahramanmaraş'ın 30. tescilli ürünü olan Maraş sumak ekşi külünün girmediği yemek yok, mutfaklarda salataların ve dolmaların paçaların ve daha bir çok yemeklerin vazgeçilmez lezzet kaynağı olarak bilinen sumak ekşisi, gıda kaynaklı patojen mikroorganizmalar üzerine antimikrobiyel etkisi ortaya çıktı.

Sumak ekşisinin üretimden sofraya kadar uzanan serüveninde gıdalar üzerinde oluşabilecek zararlı maddeler karşısındaki savunma özelliği belirlendi.

Yürütülen çalışma, zararlı maddelere karşı koruyucu özelliğinin yanı sıra gıdaların ve yemeklerin tazeliklerini koruması yönüyle de sumak ekşisi önemini ortaya koydu.

Aksu habere özel konuşan Abdurrahman aydoğar Sumak ekşisiyle alakalı şu ifadelere yer verdi.