Kahramanmaraş’ta son günlerde artış gösteren grip vakaları üzerine Marash Life Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Levent Öztürk, toplum sağlığını korumak adına kritik değerlendirmelerde bulundu.

Mevsim geçişlerinin yaşandığı şu günlerde, iklimlerdeki düzensizlik ve ani hava değişimleri hastalıkları da beraberinde getirdi. Marash Life Hastanesi’nde görev yapan Op. Dr. Levent Öztürk, özellikle kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte grip virüsünün yayılım hızının arttığını belirtti.

Vakalar Neden Artıyor?

Hastalığın yayılımını hızlandıran faktörlere değinen Öztürk; değişken hava koşulları, kalabalık ortamlarda uzun süre bulunulması ve bağışıklık sisteminin mevsimsel olarak zayıflamasının en büyük etkenler olduğunu ifade etti.

"Bağışıklık En Güçlü Kalkanımız"

Gripten korunmanın birincil yolunun vücut direncini yüksek tutmaktan geçtiğini vurgulayan Dr. Öztürk, şu uyarılarda bulundu:

Dengeli Beslenme ve Sıvı Tüketimi: Vücudun ihtiyacı olan vitaminleri almak ve bol sıvı tüketmek iyileşme sürecini hızlandırır.

Kalabalıktan Uzak Durun: Virüsün bulaşma riskini azaltmak için mümkün olduğunca kalabalık ve havasız ortamlardan kaçınılmalı.

Uyku Düzeni: Yeterli uyku, bağışıklık sisteminin kendini yenilemesi için hayati önem taşır.

Hijyen Kuralları: Özellikle el yıkama alışkanlığı, virüslerin yayılmasını önlemede en basit ama en etkili yöntemdir.

Vakit Kaybetmeden Doktora Başvurun

Hastalık belirtileri (yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı, eklem ağrıları) görüldüğünde vakit kaybetmemek gerektiğini belirten Op. Dr. Levent Öztürk, "Kendi başınıza ilaç kullanmak yerine mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun. Erken müdahale, hastalığın ilerlemesini ve komplikasyon oluşmasını engeller" diyerek sözlerini tamamladı.