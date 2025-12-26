Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda; Tarihi Eser Kaçakçılığı, Uyuşturucu Madde Kullanma, İmal ve Ticaret suçlarından toplam 45 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bu kapsamda Göksun ilçesinde 19 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 adet tarihi obje ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ise;

104 gram esrar, 3 gram kokain, 2 gram bonzai, 4 adet sentetik uyuşturucu hap, 42 gram metamfetamin, 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

Trafikte Sıkı Denetim

Aynı tarihler arasında Trafik Jandarması Timleri tarafından 24 bin 933 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde hız, emniyet kemeri, kask kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve sürücü belgesiz araç kullanımına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 3 bin 814 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verilirken, 153 okul servis aracı denetlenerek sürücüler ve öğrenciler trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Drift Yapan Sürücüye Ağır Ceza

Öte yandan Dulkadiroğlu ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan Y.S.O. (21) isimli şahsa 49 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, kullandığı araç 2 ay trafikten men edildi. Ayrıca şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Jandarma yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla operasyon ve denetimlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.