Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin 15 Mayıs'ta deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzede seçmenlere yönelik sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden ağır hakaret, küfür, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren paylaşımlar yapıldı. “Maraş’ına Sahip Çık” hareketi ise sosyal medyada paylaşım yapan sözde klavye delikanlılarını sert dille uyardı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi sonrasında; şehrimizde bazı gruplarca gerçekleştirilen davranışlar neticesinde, tüm şehrimize, şehrimiz insanına yapılan ve bizleri derinden üzen, itham ve hakaretleri, ağır eleştirileri asla haketmiyor ve kabul etmiyoruz!

Bir milyonun üzerinde nüfusu olan bir şehirde; sağduyulu insanları tenzih ederek, çoğunluğu Kahramanmaraş halkının dışında olan, 150 - 200 araçtan oluşan, çok genç ve göçmen misafirlerin oluşturduğu kendini bilmez grupların yaptığı saygısız ve kabul edilemez hareketler, halen büyük bir travma yaşayan bir şehrin geneline ve insanına asla sirayet ettirilemez.

Kaldı ki seçimler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Bir şehrin ve insanının siyasi tercihlerini sorgulamak ve bunun üzerinden hakarette bulunmak kimsenin haddi değildir!

Bizler asrın felaketini yaşamış, acılarını ve hüzünlerini ilk günkü tazeliğiyle yaşamaya devam eden bir şehiriz… Bizler bu denli acılar içindeyken ülkemizin başka şehirlerinde hiç bir şey olmamış gibi yaşayanları da gördük maalesef! Acılarımızı ve yaralarımızı içimize atıp sustuk…

İyilik, ticaret değildir. Bu şiarla, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren yanımızda olan, acılarımızı ve yaralarımızı saran herkese bir kez daha teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Bizler halen, acılarımızı ve üzüntülerimizi ilk günkü gibi yaşıyoruz ve hiç UNUTMUYORUZ, UNUTMAYACAĞIZ...

Yapılan haksız suçlamaları ve ithamları asla kabul etmiyor ve reddediyoruz, bu itham ve hakaretleri yapanlara iade ediyoruz. Gündemde bu şekilde yer almaktan dolayı da büyük üzüntü duyuyoruz...

