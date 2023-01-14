Akdeniz Ülkeleri Üreme Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan bilimsel direktörlüğünde düzenlenen programa Özel Megapark Ve Özel Markasi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Kaptanoğlu, Kadın Hastalıkları, Doğum Ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Adnan Yener, Megapark Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hasan Aksüt, Üroloji Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Erkan Efe ve kadın doğum ile üroloji uzman hekimleri katılım sağladı.

Akdeniz Ülkeleri Üreme Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, Kahramanmaraş’taki hastaların başka illere gitmesine gerek kalmadığını söyledi.

Özel Megapark Ve Özel Markasi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Kaptanoğlu’da, “bizlere katkılarından dolayı değerli hocam Timur Gürgan’a çok teşekkür ederim” dedi.