Zabıta Ekiplerimiz halkın sağlığını ve tüketicinin haklarının korunması amacıyla İlçe merkezinde faaliyet gösteren zincir ve yerel marketlerde özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda bulunup bulunmadığı, ürünlerin saklama koşulları, hijyen standartları, fiyat etiketleri gibi konular üzerinde duruldu. Ayrıca, gıda güvenliği ile ilgili belgelere de titizlikle bakıldı ve gerektiğinde eksikliklerin giderilmesi için market işletmecilerine uyarılarda bulundu.

Zabıta ekiplerimiz denetimlerin devam edeceğini belirtirken tüketicilerin de herhangi bir şüpheli durumla karşılaştıklarında belediye zabıta müdürlüğüne bildirmeleri çağrısında bulundu.