2. Lig'e yükselen Temsilcimiz Kahramanmaraş İstiklalspor'un şampiyonluk coşkusu, Marmara Denizi'ne taşındı.

Şampiyonluk kutlamaları kapsamında, araç taşıyan büyük bir geminin üzerine dev bir pankart asılarak "Şampiyon Kahramanmaraş İstiklalspor" yazısıyla Marmara Deniz'inde tur atıldı.

BEĞENİ TOPLADI

Gemi üzerine asılan dev pankartta kulübün logosu ve "Kahramanmaraş İstiklalspor" yazısı yer alırken, organizasyona Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de destek verdi.

Marmara'nın mavi sularında bayrak gibi dalgalanan pankart, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde yaşayan Kahramanmaraşlılar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Marmara Denizi'ndeki kutlama sosyal medyada da geniş yankı buldu.