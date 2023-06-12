Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor..

Şampiyonluk sonrası transfer için kolları sıvayan sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Tüm gelişmeler devam ederken, en çok merak edilen Mauro Icardi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Icardi'nin imza attığı takım ve alacağı rakam duyuruldu. Bu iddia sonrası ise yıldız oyuncunun menajerinden de açıklama geldi. İşte tüm detaylar...

'BURADA ÇOK MUTLUYUM'

Tecrübeli golcü transferle ilgili soruya şu cevabı vermişti: "Tatilden sonra göreceğiz. Şu anda başka bir kulüple kontratım var. Bununla ilgili görüşülmesi gerekiyor.

Burada çok mutluyum. Taraftarları çok seviyorum. Kulübü çok seviyorum. Burada birçok insan bana çok iyi yardımcı oluyor. Mutluyum ancak konuşulması gereken çok şey var."

"GALATASARAY'I ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a resmen veda etmişti.

Sarı kırmızılı camiaya teşşekür eden Wanda Nara, "Tüm Galatasaray taraflarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum.

İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum.

Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Sezon başında Fransız devi PSG'den Galatasaray'a kiralanan Mauro Icardi'nin sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı ekipteki geleceği henüz netlik kazanmadı.

VE TRANSFER DUYURULDU

Suudi Arabistan'ın ünlü yayın kuruluşu MBC'nin yayınına göre Icardi, Al Taawon'un yaptığı teklifi kabul etti.

2 YILLIK SÖZLEŞME VE 20 MİLYON EURO...

Toplam 2 yıllık sözleşme karşılığı sezonluk 20 milyon Euro'luk teklife olumlu yanıt veren Icardi'nin sözleşmesinde +1 yıllık aynı maaşla uzatma opsiyonunun da olduğu ifade edildi.

MENAJERİNDEN YALANLAMA

TRT Spor'un haberine göre ise Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun 30 yaşındaki golcünün herhangi bir kulüple anlaşmadığını ve çıkan haberlerin doğru olmadığını söylediği bilgisi paylaşıldı.