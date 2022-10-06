Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Ekipleri, Engelli Vatandaşlara Tekerlekli Sandalye Sağlamak Hem Çevre Duyarlılığına Dikkat Çekmek Hem De Özellikle Gençlerde Toplumsal Dayanışma Bilincini Artırmak Amacıyla Mavi Kapak Topladı.

Toplanan Kapaklar 10 Adet Üzerlerinde Şehitlerinin İsimlerinin Yazılı Olduğu Tekerlekli Sandalyeye Dönüştürülerek İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Bahçesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesiyle Ortaklaşa Düzenlenen Törende İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Tarafından İhtiyaç Sahiplerine Teslim Edildi.

Programa Katılım Sağlayan İhtiyaç Sahibi Ve Şehit Aileleriyle Tek Tek İlgilenen İ Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Yaptığı Açıklamada Çok Anlamlı Bir Program Olduğunu İfade Etti.

Mavi Kapak Gönüllüsü Kadir Gülmez İse Programın Gerçekleşmesinde Emeği Geçen Herkese Teşekkür Etti.