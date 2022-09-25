Trabzonspor'un yeni transferi Uruguaylı Maxi Gomez, basın mensuplarına konuştu.

"Transfer sürecim çok hızlı gelişti"

Transfer döneminde adının Fenerbahçe dahil birçok takımla anılmasını değerlendiren Gomez, "İsmim birçok takımla anıldı. Ancak işin sonunda Trabzonspor'dayım. Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Birkaç gün içerisinde hemen başladı ve bitti. Çok fazla soru sorma ya da görüş alma şansım olmadı. İkna süresi çok çabuk oldu. Trabzonspor'un bana verdiği bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip bu sevginin karşılığını ödemek istiyorum" diye konuştu.

"Beklentilerin farkındayım"

"Ben de gelir gelmez oynamaya başladım. Benim için de çok hızlı geçmeye başladı. Daha nereye geldiğimi çözemeden, bütün arkadaşlarımız gibi birçok maç oynadım. Ama hangi takıma geldiğini, büyük bir takıma geldiğimi biliyordum." ifadelerini kullanan Uruguaylı golcü, "Bu ligin gerçekten yarışmacı bir lig olduğunu biliyorum. Kolay olmayacak başarılı olmak ama son şampiyona geldim. Beklentilerin farkındayım. Kendi adıma da beklentilerim, hedeflerim var bu hedeflerden en büyüğü Dünya Kupası'nda yer almak ve başarı kazanmak. Sezon başında 4-5 maç kaçırdım Valencia'da. Adım adım gitmeye çalışıyorum. Ama bireysel hedeflerim arasında en büyüğü Dünya Kupası'na gidebilmek." dedi.