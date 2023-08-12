Öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun katılım sağladığı etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan MBA Okulları Kampüs Müdürü Arzu Düzgün, aşure etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.