Yenilikçi Eğitim Ekosistemi İle Anaokulundan Liseye Dört Dilde – Ana Dil, Bilim Dili – Matematik Dili, İngilizce Dili – Hazırlık Programları, Çift Diploma Fırsatları İle Eğitimde Yeni Standardın Birincil Yönü Modern Bilimler Akademisi Okulları Oluyor.

Bu Kapsamda Demokrasinin Vazgeçilmez Unsurlarından Olan Seçim Faaliyetleriyle De Öğrencilerini Hayata Hazırlayan Modern Bilimler Akademisi Okulları, Öğrenci Senato Başkanlığı Seçimini Gerçekleştirdi.

Yüz Civarında Öğrencinin Katılım Sağladığı 4 Adayın Kıyasıya Mücadele Ettiği Seçimin Galibi Ali Sami Toklu Oldu.

Seçim Sonunda Bir Açıklama Yapan Modern Bilimler Akademisi Okulları Öğrenci Senato Başkanı Ali Sami Toklu Kendisini Destekleyen Herkese Teşekkür Etti.

Medicana Grup Modern Bilimler Akademisi Okulları Lise Yöneticisi Ahmet Selçuk Tekşen Öğrencilerin Demokratik Bir Sürecin Sonunda Güzel Bir Sonuç Elde Edildiğini İfade Etti.