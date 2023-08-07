Bu Kapsamda Mba(Modern Bilimler Akademisi ) Okulları Kahramanmaraş Kampüsü Öğrencisi Zeynep Dila Bezirci Yks Sınavında Dereceye Girdi.

Okula Davet Edilen Bezirci Ve Ailesi Öğretmen Ve Yöneticiler Tarafından Tebrik Edilirken Bu Başarı Bir Pasta Kesilerek Kutlandı.

Kutlama Sonunda Sınavda Dereceye Giren Öğrenci Zeynep Dila Bezirci Bu Zorlu Süreçte Kendisine Destek Olan Herkese Teşekkür Etti.

Konuyla İlgili Aksu Haber’e Konuşan Modern Bilimler Akademisi Kampüs Müdürü Arzu Düzgün Her Zaman Öğrencilerin Yanlarında Olduklarına Dikkat Çekerek Başarısından Dolayı Öğrencisini Tebrik Etti.

