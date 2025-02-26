Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite başkanlarının yanı sıra İl Defterdarı Hüseyin Erol ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Beşen katıldı. Toplantıda KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sundu.

Toplantı sonrası iki firmaya KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz ile Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu tarafından Maraş Dondurması Coğrafi İşaret Tescil Kullanım İzni plaketi takdim edildi.