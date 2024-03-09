Konu Kahramanmaraş olunca Kahraman Şehir İçin Hiç Tereddüt Etmeden Gecesini Gündüzüne Katarak Kentin Bir Adım Daha İleri Gitmesi İçin Yaptığı Gayretli çalışmalarıyla Halkın Büyük Teveccühüne Mazhar Olan Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Beşen, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye Ziyaretlerinde Eşlik Ediyor.

Bu Kapsamda Vatandaşlarla Da Samimi Sohbetler Gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Beşen Yaptığı Açıklamada Her Zaman Olduğu Gibi Yine Sahada Milletin Yanında Olduklarına Dikkat Çekti.

Ayrıca Meclis Üyesi Adayı Beşen, Açıklamasında Hep Birlikte El Ele Yeniden Ayağa Kalkacaklarına Dikkat Çekti.