Seçimin ardından yönetim kurulu başkanlığına Mustafa narlı, meclis başkanlığına, Ökkas karayağlı seçildi.

Hasan Sami Aksüyek ve Mehmet Tüzin meclis başkan yardımcısı, Mehmet kocahal kâtip üye, İlyas çam yönetim kurulu başkan yardımcısı, Hakan Görgel yönetim kurulu sayman üye, Hüseyin Donat ve İsmail Taş yönetim kurulu üyesi, Göngör Tansel, İbrahim Alagöz, Ökkas Yalçın, Hacı Küsmüş ile Ömer Balsuyu ise meclis üyesi olarak görevlendirildi.

Burada açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ticaret Borsası yönetim kurulu başkanı Mustafa Narlı, başarılı bir dönem geçireceklerini belirtti.