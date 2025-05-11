Türkiye'de hükümet tarafından nüfus artışına yönelik teşvik paketleri hazırlanmaya devam ederken bir teklif de muhalefet kanadından geldi.

İyi Parti Meclis'e sunduğu kanun teklifinde en az 3 çocuk doğuran kadınlara memurluk verilmesini talep etti.

KPSS ŞARTI ARANMAYACAK

Verilen kanun teklifinde 3 çocuk şartını sağlayan kişiler için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmayacağı vurgulandı.

Kanun teklifinde yer alan diğer maddeler ise şöyle;

YÜZ KIZARTICI SUÇ İŞLEMEMİŞ OLMASI

Adayların yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu hizmetinden yasaklı olmaması ve genel sağlık şartlarını taşıması gerekliliği istenecek.

HANGİ POZİSYONLARA ATAMA YAPILACAK?

Öğrenim durumu esas alınarak, hak sahiplerinin atama teklifleri şöyle yapılması bekleniyor:

İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunları: Hizmetli ünvanlı kadro ve pozisyonlara.

Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunları: Öğrenim durumlarına uygun memur ünvanlı kadro ve pozisyonlara.

İşçi statüsünde istihdam edilecek olanlar için sürekli işçi ünvanlı kadrolar kullanılacak.

ATAMA İŞLEMLERİNİN 30 GÜN İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Atama işlemlerinin, teklifin kamu kurumuna ulaşmasından itibaren 30 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Atama onayı alınmasına rağmen göreve başlamayanlar ya da başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar, kanun kapsamında yeniden istihdam edilmeyecek.

İlgili teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.