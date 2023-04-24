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48. dakikada Figueiredo'nun defansın arkasına attığı ara pasında Aleksic, kaleci Ferhat Kaplan karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top üstten auta gitti.

45+2. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Januzaj'ın yerden çıkarttığı topa Figueiredo dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

35. dakikada fark üçe çıktı. Aleksic'in ceza sahası içerisinde yerden çıkarttığı topa boş pozisyonda bulunan Januzaj dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

25. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Szysz'in Giresunspor defansının arkasına gönderdiği uzun topa Figueiredo hareketlendi. Ceza sahası dışında kaleci Onurcan Piri'nin sektirdiği top Figueiredo'nun önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2

18. dakikada Giresunspor atağında Bajic'in pasında Sergio ceza sahasına girdi ve çaprazdan yaptığı sert şutta top yandan auta gitti.

16. dakikada konuk ekip öne geçti. Szysz'in sol kanattan yaptığı ortada Giresunspor defansının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışındaki Januzaj'ın önünde kaldı. Januzaj'ın sert şutu köşeden ağlara gitti. 0-1

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