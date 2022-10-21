Hayatı Boyunca Her 8 Kadından Birinde Meme Kanseri Görülme Riski Bulunuyor.

Konuya Dikkat Çekmek Amacıyla Özel Mega Park Hastanesi De Hastane Girişinde Ve İçerisinde Broşürler Dağıtarak Kadınlara Bu Konuda Bilgiler Verildi.

Özel Megapark Hastanesi Eğitim Ve Enfeksiyon Hemşiresi Gamze Nur Akkurt Yaptığı Açıklamada Meme Kanserinde Erken Tanının Çok Önemli Olduğuna Dikkat Çekti.

Ayrıca Hemşire Akkurt Meme Kanserinin Tedavisinin Artık Çok Daha Kolay Olduğunu Belirterek Kadınların Her Altı Ayda Bir Doktorlarına Kontrol Ettirmeleri Gerektiğini Vurguladı.