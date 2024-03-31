Mehmet Beşen oyunu Kullandı Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis üyesi adayı Beşen Sigorta yönetim kurulu başkanı Mehmet Beşen Rasim Özden Ören İlkokulunda oyunu ailesi ile kullandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi : Kahramanmaraş'ta da Büyükşehir Belediye Başkanı ilçe belediye başkanları, Meclis üyeleri, Mahalle muhtarlarını seçeceğimiz seçimler de vatandaşlık görevini yapmak üzere herkes sandıklara koştu.

Kahramanmaraş'ta sabah saat 07 00 de başlayan oy verme işlemleri 16 00 da yani 4 de sona erecek, sandık başında sırada bekleyen olursa onların oy kağıtları toplanarak oy kullandırıldıktan sonra sandıklar kapatılacak ve oy sayım işlemi başlayacak..

Bunu hatırlatan Mehmet Beşen, " Saat 16 00 da oy verme sona eriyor oyunu kullanın vatandaşlık görevinizi yerine getirin " dedi.