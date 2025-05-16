Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katkılarıyla gerçekleştirilen kermeste, ev yapımı yiyecekler, içecekler ve çeşitli el emeği ürünler satışa sunuldu. Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören etkinlik, sosyal dayanışma ve paylaşma kültürünün geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kermesin, öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturmayı ve yardımlaşma duygusunu pekiştirmeyi amaçladığını belirten yetkililer, toplanan tüm gelirin, okul rehberlik servisiyle iş birliği içinde belirlenecek ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını ifade etti.