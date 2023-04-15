Terörle mücadelenin ön saflarında yer alan Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan sahra mutfağında afetzedeler için çorba pişirip ramazan kumanyası dağıtıyor.

Komandolar, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde kurdukları sahra mutfağında iftarda ve sahurda günlük 2 bin depremzedeye çorba ikram ediyor.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra diğer afet bölgelerinde de yardım faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, depremzedelere şu ana kadar 50 bin gıda kolisi ulaştırdı.

Konuşlandıkları yerleşim birimindeki afetzedelerin içme suyu ihtiyacını da karşılayan komandolar, çocukların yüzünü güldürmek için her gün çikolatalı ekmek ve meyve suyu ikram ediyor.