Alanı dolduran binlerce vatandaş, tarihi marşlarla milli duygularını doruğa çıkardı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibi, sahneye çıktığı andan itibaren coşkulu alkışlarla karşılandı.

Konserde; “Sancak Marşı”, “Genç Osman”, “Plevne Marşı”, “Çırpınırdı Karadeniz”, “Yelkenler Biçilecek”, “Bu Bayrak” ve “Hücum Marşı” gibi eserler seslendirildi. Ellerinde Türk Bayraklarıyla konseri dinleyen vatandaşlar, marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. Mehteran ekibinin sahne performansı büyük beğeni toplarken, seyirciler uzun süre alkışlarla destek verdi.