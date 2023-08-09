Asrın felaketinde annesini ve 2 kardeşini kaybeden 6 yaşındaki Melek Özdemir'in mutsuz tavırlar sergilemesi üzerine mahallesinde "Melekler hep gülsün diye" adlı organizasyon düzenlendi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden Afşin ilçesindeki Soğucak Mahallesi de ciddi oranda etkilendi. Çok sayıda binanın yıkıldığı ilçede Özdemir ailesi de yıkılan evlerinin enkazında kaldı.

Küçük depremzedelerden 6 yaşındaki Melek de annesi Sultan, babası Hakan, ağabeyi Hilmi ve 8 aylık kardeşi Hanifi ile enkazın altından depremin 6'ncı saatinde çıkarıldı.

Kısa süre sonra annesi ve kardeşlerini kaybeden küçük Melek, babasıyla Kayseri'deki tedavisinin ardından yeniden memleketine döndü.

Daha önce yakınları tarafından güler yüzüyle bilinen Melek'in son dönemlerde mutsuz tavırları mahalle sakinlerinin de dikkati çekti.

Hiçbir şeye gülümsemeyen Melek için harekete geçen mahalle halkı durumu Afşin Kafkas Kültür Derneği Başkanı Ahmet Özcan'a bildirdi.

Özcan'ın da girişimiyle mahalleli tarafından Soğucak Mahallesi'nde "Melekler hep gülsün diye" isimli oyun etkinliği düzenlendi.

Halka atma, karpuz yeme, çuval yarışı, balon patlatma, sandalye kapma gibi çeşitli oyunların oynandığı etkinlik sırasında tüm çocuklar gönüllerince eğlenirken küçük Melek'in yine çekingen ve gülümsemeyen tavırları dikkati çekti.

Dernek Başkanı Özcan, AA muhabirine, 6 Şubat'taki afette çok sayıda can kaybı ve yıkımın yaşandığını söyledi.

Büyük felakette herkesin kendi derdine ve kayıplarına odaklandığını anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Bu süreçten çocuklarımız da çok etkilendi. İlk etapta oyun çadırı kurmak istedik. Hayalimizi hayırseverlerimizin desteğiyle bir günde konteyner çocuk kreşine dönüştürdük. Şimdi çocuklarımızın depremin travmasını atlatabilmesi için burada etkinlikler düzenliyoruz. Buraya gelen çocuklarımız birlikte oyunlar oynuyor, birbirleriyle tanışıp zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Depremin ardından üçüncü etkinliğimizi de Melek kızımız için düzenledik. Melek'in depremden bu yana gülmediğini söylediler. Melek başta olmak üzere diğer çocuklarımız hem eğlensin hem de gülsün diye bir etkinlik yaptık. Çocuklarımız depremin ardından çadırlarda, ardından konteynerlerde vakit geçirmeye başladı. Geleceğimiz olan çocukların deprem psikolojisinden kurtulması, çocuk kreşinde vakit geçirmeleri, hem onları mutlu ediyor hem de bizi mutlu ediyor. Depremin tüm etkilerini çocuklarımızda silmek istiyoruz."

Çocukların oynadıkları oyunlarla depremin travmalarını atlattığını belirten Özcan, amaçlarının Melek ve diğer çocukların yaşadıkları travmayı bir nebze olsun hafifletmek olduğunu ifade etti.

- Ortak temenni Melek'in yeniden gülmesi

Özcan, yaşanan depremlerde mahallede birçok evin yıkıldığını ve hasar aldığını hatırlatarak, "Melek, Kayseri'deki tedavisinin ardından akrabalarının yanına tekrar döndü. O korkuyu, afeti yaşayan Melek hiç gülmüyor. Mahalleli olarak onu biraz olsun mutlu etmek, güldürmek istedik. Meleğimiz hep gülsün." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Sebahat Bozkuş da çocukların güzel vakit geçirmesi, mutlu olması ve yaşadıkları travmayı atlatabilmesi adına etkinlik düzenlediklerini belirterek, temennilerinin Melek'in yeniden gülmesi olduğunu kaydetti.