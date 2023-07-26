Açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, konteynerkent sakinleri ve Diyanet Center Of Amerika temsilcileri katıldı.



Burada konteynerkent sakinleri, duygularını paylaştı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu “8 bin 300 metrekare alanda 88 konteynerden oluşan yaşam alanı vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de destek veren belediyelerimize canı gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Diyanet Center Of Amerika adına konuşan Prof. Dr. Bilal kuşpınar, “allah’ın bir daha böyle afetler yaşatmasın” dedi.