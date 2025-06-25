SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklisine Ne Kadar Zam Bekleniyor?

5 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,09 oranında zam kesinleşmiş durumda. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme gereği yüzde 14,01 oranında artış oluştu. Ancak nihai zam oranı, haziran ayı enflasyonu açıklandıktan sonra kesinleşecek.

Haziran Enflasyonu Tahmini: 1-2 Puan Arasında

Uzmanların tahminlerine göre haziran enflasyonunun yüzde 1 ila yüzde 2 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre:

Haziran enflasyonu %1 olursa;

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine toplamda %16 zam

Memur ve memur emeklilerine toplamda %15 zam yapılacak.

Haziran enflasyonu %2 olursa;

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine toplamda %17 zam

Memur ve memur emeklilerine toplamda %16 zam yapılacak.

Sosyal Yardımlarda da Artış Olacak

Temmuz ayında belirlenecek zam oranları sadece maaşları değil, sosyal destek ödemelerini de doğrudan etkileyecek. 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli aylığı gibi sosyal yardım kalemlerinde de artış yaşanacak.

Kesin Zam Oranı 3 Temmuz'da Belli Olacak

TÜİK tarafından 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak haziran enflasyon verisiyle birlikte emeklilerin ve memurların alacağı zam oranı tamamen netleşecek.