Mer’aş Kebap zengin menüsüyle Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Tavuk kanattan, tavuk pirzolaya, mezelerin ve içeceklerin sınırsız olduğu Mer’aş kebapta kimse Bu restauranttan aç ayrılmayacak.

Kentte uzun yıllar lokanta sektöründe faaliyet gösteren Mer’aş Kebap yeni yerinde yeni konseptiyle vatandaşların gözdesi oldu.

Mer’aş Kebap işletme Müdürü Murat Büyükçapar, Kebap severlerin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Meraş Kebap, tek bir fiyatla sınırsız lezzet imkanı sunacak.

Büyükçapar, işletmede her şeyin tek fiyat ve sınırsız olduğunu belirterek ekstra kesinlikle bir ücret ödenmeyeceğini dile getirdi.