Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 toplantısında beklentilerin aksine faiz indirimi kararı aldı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürdü.

Başkan Yaşar Fatih Karahan yönetimindeki PPK toplantısının ardından alınan karar ile birlikte, gecelik borç verme faizi yüzde 49’dan yüzde 46’ya, borçlanma faizi ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirildi.

Enflasyon Vurgusu ve Dezenflasyon Süreci

Merkez Bankası'nın resmi duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında yatay seyretmiştir. Temmuz ayında ise, aya özgü geçici unsurlarla aylık enflasyonun geçici olarak artacağı öngörülmektedir. Talep koşullarının dezenflasyonist etkisi artmış, fiyat istikrarını destekleyen dinamikler güçlenmiştir.”

Açıklamada ayrıca jeopolitik riskler, küresel ticaretteki korumacılık eğilimleri ve enflasyon beklentileri gibi unsurların dikkatle takip edildiği belirtildi.

Faiz İndiriminin Gerekçesi

TCMB, sıkı para politikasının Türk Lirası'nda reel değerlenmeyi ve talepte dengelenmeyi desteklediğini vurgularken, dezenflasyon sürecine katkı sağlamak amacıyla faiz indirimine gidildiğini ifade etti.

Ayrıca:

Enflasyonda kalıcı bozulma öngörülürse tüm para politikası araçlarının devreye sokulacağı belirtildi.

Likidite koşullarının yakından izleneceği, gerekirse makroihtiyati önlemlerle parasal aktarımın destekleneceği bildirildi.

Sonraki Adımlar ve Politika Yaklaşımı

Merkez Bankası, faiz politikasıyla ilgili kararların:

Enflasyon gerçekleşmeleri,

Ana eğilim ve beklentiler,

Öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılıkla

belirleneceğini açıkladı. Tüm kararlar veri odaklı, öngörülebilir ve şeffaf bir çerçevede alınacak.