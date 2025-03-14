Fransa Ankara Büyükelçisi Isabella Dumont ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Kadın İş Geliştirme Merkezini ziyaret etti.

KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, Genel Sekreter Yunus Atmalı, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger ve KİGEM Koordinatörü Melek Sibel Çetinkaya’nın da katıldığı ziyarette, kadın girişimciliği, sürdürülebilir kalkınma ve kadın istihdamı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Dumont ve UNDP Temsilcisi Merino, merkezin faaliyetleri ve projelerini yerinde inceledi.

KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer Aksu Haber’e yaptığı açıklamada uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Ziyaret, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.