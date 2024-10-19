Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği (MESDER) İle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “Mesder Akademi / Edebiyat Sohbetleri” kaldığı yerden devam ediyor.

Bu kapsamda yedincisi Düzenlenen programda İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yakup Poyraz “berceste beyitler” konulu konuşmasıyla yer aldı.

Gençlerin ağırlıkta olduğu programı çok sayıda izleyici pür dikkat dinledi.

Dernek Başkanı Ali Avgın burada yaptığı konuşmada Mesder olarak edebiyat şehri Kahramanmaraş’ta edebiyatı canlı tutabilmek adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine dikkat çekti.