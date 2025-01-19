Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin katkısıyla ürettikleri iç ve dış cephe boyalarıyla kentteki okul ve kütüphanelerin boya ihtiyacını karşılıyor.

Depremde hasar gören ve yeni yapılan okulların duvarlarını renklendiren öğrenciler, atölyelerinde hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor. Okul Müdürü Hüzeyfe Tahiroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle kurulan atölyede 45 öğrencinin uygulamalı eğitim aldığını ve 6 ayda 15 ton boya ürettiklerini belirtti.

Tahiroğlu, üretilen boyaların kaliteli ve uygun fiyatlı olduğunu, okulların yanı sıra talep eden kişilere de satıldığını söyledi. Atölyede günlük 6 tona kadar boya üretimi yapılabildiğini ekleyen Tahiroğlu, öğrencilerin hem üretim sürecinde yer alarak meslek öğrendiğini hem de bütçelerine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Kimya Teknoloji Öğretmeni Serhat Sarı ise çevre dostu, su bazlı boyalar ürettiklerini ve bölgenin ihtiyacını karşılamaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Öğrencilerden Ömer Faruk Tolu ise boya üretim süreçlerini öğrendiklerini ve aynı zamanda harçlıklarını çıkardıklarını belirtti.