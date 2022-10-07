Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimine devam eden bir grup öğrenci ‘sosyal sorumluluk projesi’ kapsamında Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda bakım onarım ve çevre düzenlemesi yaptı.

Öğrenci servisiyle her gün çevresinden geçtikleri Atatürk Anıtı’na bakım yapma ihtiyacı hisseden gönüllü öğrenciler, bu düşüncelerini okul idaresiyle paylaştı.

Okul Müdürü Hakan Kılıç’ın ilgili mercilerden aldığı iznin ardından malzemeleri de temin etmesiyle birlikte öğrenciler işe koyuldu.



İki gün süren onarım, boyama ve çevre temizliği çalışmaları sonucunda anıt, atanın maneviyatına yakışır hale getirildi.

Öğrencilerin talepleriyle anıtta bakım ve onarım çalışması yaptıklarını belirten okul müdürü Hakan Kılıç: “Öğrencilerimiz kendi teklifleriyle gelip anıtta bakım onarım yapmak istediklerini belirttiler. Bizler de uygun gördük, yıpranan anıtın atamıza ve şehrimize yakışır bir hale gelmesi için malzeme tedarik ettik, öğrencilerimiz de işe koyuldular. Cumhuriyet çocuklarına yakışır bir davranış gösterdikleri için öğrencilerimizle gurur duyduk.

Çalışmaya katılan gönüllü öğrencilerden Abdulkadir Taş: “Okul servisiyle anıtın etrafından geçerken, büstün bakıma ihtiyacı olduğunu düşündük. Bunu arkadaşlarımızla konuşup okul idaresine bildirdik. Sağ olsun okul müdürümüz bizi kırmadı, talebimizi kabul edip malzeme temin etti. Büstün boyasını yenileyip çevre düzenlemesi yaptık” ifadesini kullandı.

Serdar Yıldız da: “Arkadaşlarımızla beraber atamızın büstünü atamıza ve şehrimize yakışır hale getirdik, bu çalışmadan dolayı gurur duyduk” diye konuştu.