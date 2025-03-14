Kahramanmaraş, mesleki eğitimde iş dünyası ile eğitimcileri buluşturan önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit’in katılımıyla, iş dünyası ve meslek örgütleri temsilcileri, Kahramanmaraş Ramada Plaza Otel’de bir araya geldi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Alman Kalkınma Bankası iş birliğiyle Millî Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) kapsamında düzenlenen toplantıda, mesleki eğitimde iş birliği modelleri masaya yatırıldı. Sektörün insan kaynağı ihtiyaçları, meslek liseleriyle ortak çalışma fırsatları ve istihdamın artırılmasına yönelik görüş ve öneriler tartışılarak raporlandı.

Toplantı, sektör temsilcileri ve eğitimciler arasında iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen istişare oturumu ve iftar programıyla sona erdi.

Toplantıya, Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal, Daire Başkanı Mustafa Günay, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Öksüz, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, sektör temsilcileri, akademisyenler katıldı.