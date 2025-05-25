Kahramanmaraş Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Bilgi Paylaşım Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen programa katılım yoğun oldu. Programda alanında uzman isimler tarafından teorik ve uygulamalı sunumlar yapıldı.

Eğitim süresince sektördeki yenilikler, müşteri memnuniyeti, hijyen kuralları ve mesleki etik konularında çeşitli başlıklar ele alındı.

Platform Başkanı Mikail Akdağ, program sonunda aksu habere özel değerlendirmelerde bulundu.

Akdağ yaptığı özel açıklamada, amaçlarının mesleki dayanışmayı artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek olduğunu belirtti. Katılımın yoğun olduğunu vurgulayan Akdağ, benzer organizasyonların sürdürüleceğini ifade etti.

Eğitim programı sonunda katılımcılara çeşitli belgeler takdim edildi.