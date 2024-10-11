Kahramanmaraş’ta son dönemde artan kadına şiddet olaylarına karşı vatandaşlar, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek eylem gerçekleştirdi. Şiddet olaylarına dur demek isteyen vatandaşlar, ellerinde pankartlarla seslerini duyururken, geçtiğimiz ay su istediği gerekçesiyle vahşice öldürülen Mesut Kazancı’nın ailesi de eyleme katılarak adalet talebinde bulundu.

Kazancı’nın ailesi, "Mesut Kazancı için adalet istiyoruz" diyerek, oğullarının acısını hala yüreklerinde taşıdıklarını ve bu tür olayların tekrarlanmaması adına adaletin hızlı bir şekilde yerini bulmasını istediklerini belirtti.