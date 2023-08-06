Milli okçumuz Mete Gazoz büyük bir başarıya imza attı.

Mete Gazoz, Hyundai Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi finalinde Kanadalı Eric Peters'ı 6-4 mağlup eden Mete Gazoz, altın madalyanın sahibi oldu.

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'da dünya 1 numarası Marcus D'Almedia'yı yenerek finale yükselmişti.

Dünya Okçuluk Şampiyonası finalinde Kanadalı rakibi Eric Peters'i mağlup eden milli sporcu Mete Gazoz, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde dünya 12 numarası Mete Gazoz ve dünya 1 numarası Brezilyalı Marcus D'Almeida ile karşılaştı.

Milli okçu Mete Gazoz, Brezilyalı rakibini 6-3 yenerek finale yükseldi.

Finalde Eric Peters'ı 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalyaya uzandı.

OLİMPİYAT KOTASI DA GELDİ

Mete Gazoz, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almaya hak kazandı.

Hyundai Okçuluk Dünya Kupası yarı finalinde zorlu rakibi ????Marcus D'Almeida'yı mağlup eden sporcumuz, adını hem finale yazdırdı hem de Paris 2024 kotası elde etti.