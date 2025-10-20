Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?

Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının özellikle kuzey ve iç bölgelerde azalması bekleniyor.