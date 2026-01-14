Ekipler Seferber Oldu

Çökme riskini fark eden mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rüzgar nedeniyle her an yıkılma ihtimali bulunan bina için ekipler geniş çaplı bir çalışma başlattı.



Güvenlik Önlemleri Alındı

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, olası bir facianın önüne geçmek adına binanın çevresini güvenlik şeridine alarak yaya ve araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise binanın yapısal durumunu inceleyerek çevredeki evler için risk değerlendirmesi yaptı.



Mahalle sakinleri, metruk binanın uzun süredir tehlike arz ettiğini belirterek ekiplerin hızlı müdahalesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Binanın çevresindeki güvenlik önlemlerinin risk tamamen ortadan kalkana kadar sürdürüleceği öğrenildi.