Öğretmenevi’nde Gerçekleştirilen 7.Olağan Genel Kurulda Mevcut Başkan Abdülaziz Aydın, Güven Tazeledi.

Oylama Öncesi Delegelere Bir Konuşma Yapan Başkan Aydın “Bugün Tüm Ülkede Olduğu İçin Şubemizde De Genel Kurul Heyecanı Yaşıyoruz” Diye Konuştu.