Türkiye Maden İşçileri Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu 21 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da yapıldı

Genel Kurulun açılış konuşmasını sendika Genel Başkanı Nurettin Akçul yaptı. Akçul konuşmasında şöyle konuştu.

Çift listeyle girilen seçimlerde Hasan Hüseyin Gürbüz ile yarışan Akçul, 174 delegenin oyuyla tekrar başkan seçildi. Seçim sonrası Başkan Akçul yaptığı açıklamada kendisine destek veren vermeyen herkese teşekkür ederek birlik ve beraberlik içerisinde emekçilerimizin her zaman yanında olacağız, onların her türlü haklarını savunarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz ifadelerine yer verdi.