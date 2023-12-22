Aday Adayı Sivri, potansiyel göreve gelmeleri halinde hayata geçirecekleri projelerden bahsederek, şehrin geleceğine dair planları ve yapmayı hedeflediği projeler hakkında detaylı bilgiler verdi.
Kaynak: Taha Hayri Bağbudar
Aday Adayı Sivri, potansiyel göreve gelmeleri halinde hayata geçirecekleri projelerden bahsederek, şehrin geleceğine dair planları ve yapmayı hedeflediği projeler hakkında detaylı bilgiler verdi.
Kaynak: Taha Hayri Bağbudar
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