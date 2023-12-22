Aday Adayı Sivri, potansiyel göreve gelmeleri halinde hayata geçirecekleri projelerden bahsederek, şehrin geleceğine dair planları ve yapmayı hedeflediği projeler hakkında detaylı bilgiler verdi. 

Kahramanmaraş’ı Bölge Şampiyonasında Temsil Etme Hakkı Kazandı Kahramanmaraş’ı Bölge Şampiyonasında Temsil Etme Hakkı Kazandı


 

Kaynak: Taha Hayri Bağbudar