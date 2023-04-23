Bahçeli, köy evlerinin 14'ünün açılışının bugün yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu da tesadüf değildir. 14 köy evi, Allah nasip ederse 14 Mayıs 2023'te Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle bitecektir. Bunun için önümüzdeki günleri iyi anlamalıyız, iyi okumalıyız, her türlü fitne ve fesadın ötesinde sandığa gitme azmimizi ortaya koymalıyız ve 13 toplantıda, 380 günü bulan bir süre içerisinde cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyenlere ve Türkiye'de etnik ve mezhep temelli kışkırtmaların yoğunlaştığı bir ortamda Millet İttifakı denen tembeller ordusuna Türkiye teslim edilemez. Onun için 14 Mayıs'ta hep beraber cumhurbaşkanımızı seçmeliyiz. Cumhurbaşkanı pusulası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ortaya konmuştur. Cumhurbaşkanı adaylarında 1. sırada şimdiki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olarak görülmektedir, o zaman 14 Mayıs'ta kimin kazanabileceğinin işaretini manevi dünyamızda görmek, anlamak mümkündür. Bu da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır."