AK Parti’den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seçilen Fırat Görgel Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Vatandaşlarla Bir Araya Gelirken Cumhur İttifakının Paydaşı MHP Teşkilatlarından Da Tam Destek Geldi.

Toplantıya Katılım Sağlayan MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz Her Zaman Olduğu Gibi Yine Cumhur İttifakı Adayımızı Sonuna Kadar Destekleyeceklerini Söyleyerek Başkan Adayı Fırat Görgel’e Hayırlı Olsun Dileklerini İletti.

Ayrıca MHP İl Başkanı Demiröz Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e Emeklerinden Dolayı Teşekkür Etti.