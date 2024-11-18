Dora'nın konuşmasında, hem yerel ekonominin toparlanması hem de bölgedeki ekonomik aktörlerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için önemli çağrılar yer aldı.

Dora, Kahramanmaraşlı esnaf ve ticaret erbabının yerli ve milli ekonominin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, kredi konusunda kolaylık sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Firmaların finansmana erişiminin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Dora, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) aktif hale getirilmesinin önemine değindi.

2022 ve 2023 yıllarına ait kurumlar ve gelir vergisinin muaf tutulması gerektiğini ifade eden Dora, ilerleyen dönemlerde vergi indirimlerinin uygulanmasının da haklı bir talep olduğunu söyledi.

Milletvekili Karakoç Dora, yaptığı konuşmasında, “Kahramanmaraşlı esnaf ve ticaret erbabımızın yerli ve milli ekonomimizin yapı taşları olduğu unutulmamalı; esnaflarımıza, ticaret erbaplarımıza, firmalarımıza kredi konusunda kolaylık sağlanmalı, aynı zamanda firmalarımızın gerekli finansmana erişebilmeleri için Kredi Garanti Fonu hayata geçirilmelidir. Firmalarımızın 2022 ve 2023 yılı kurumlar ve gelir vergisinden muaf tutulmaları ve önümüzdeki dönemler için vergi indirimi uygulanması, yaşadığımız büyük felaket karşısında haklı talebimizdir.” dedi.



MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora sözlerine şöyle devam etti:

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimiz ile ilimizde mesleğini icra eden Serbest Mali Müşavirlerimiz ağır maddi ve manevi zarar görmüş, bölgenin altyapısı çökmüş; Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminin çalışmaması gibi elzem teknik aksaklıklar bilgi ve belgeye ulaşım meselesinde olağanüstü koşullar yaratmıştır. Bu nedenle mücbir sebep halinin uzatılması gerekmekte; beyan ve bildirimler için ek süre verilmelidir.

Mücbir sebep süresince mükelleflerin BAĞ-KUR prim borçları iptal edilerek, ileride isteğe bağlı talep edilmesi halinde, yeniden borçlanma ve hizmet ihya imkânı sağlanmalıdır.



Aziz şehrimiz Kahramanmaraş, tekstil, çelik mutfak eşyası, kuyumculuk ve enerji sektörlerinde yerli ve milli ekonomimizin başat aktörleri arasında gelmektedir. Asrın felaketinin neticelerini en ağır şekilde yaşayan ilimizin ihya ve inşası amacıyla sanayicilerimize destek olunmalı; Serbest Meslek, Esnaf Sanatkârlarımız ile Ticaret ve Sanayi kuruluşlarımızın, tahakkuk eden vergileri ve SGK Primleri, faizsiz taksitlendirilmelidir.

Deprem felaketinden önce dışarıya en az göç veren illerden biri olan Kahramanmaraş’ın demografik yapısının korunması, Kahramanmaraş’ta sanayi sektörlerinin ayağa kalkması, ilimizin yatırımcılar için yeniden cazibe merkezi haline gelmesi, temennimizdir. Bu doğrultuda iş gücünün göç etmesinin önlenmesi için istihdam oranının artırılması ve işverenlerimize SGK prim ve vergisel avantajlar sağlanması gerekmektedir.

İşyerleri yıkılmış veya yerinde dönüşüm kapsamına alınmış olan üyelerimize yeni işyerleri kuruluncaya kadar kira desteği verilmelidir.” İfadelerine yer verdi.