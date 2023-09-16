400 Delegenin Katıldığı Kongre Şenlik Havasında Geçerken Mhp Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar Ve Partililer Yoğun Katılım Sağladı.

Burada Açıklamalarda Bulunan Mhp Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora Bunun Bir Bayram Değişimi Olduğuna Vurgu Yaptı.

İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz İse Birlik Ve Beraberlik Mesajları Verdi.

Onikişubat İlçe Başkanı Emrah Satıcı ’da Kongreye Katılım Sağlayan Herkese Teşekkür Ederek Kahramanmaraş İçin Çalışacaklarını Söyledi.

