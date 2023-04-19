MHP, depremden dolayı ara verilen Adım Adım 2023; 14 Mayıs’a Doğru “Aziz Milletim Sıra Sende” Temalı Açık Hava Toplantılarına yeniden başlayacak.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

MHP’li Yalçın şunları söyledi;

“14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle Genel seçimler dolayısıyla 2021 yılından bu yana partimizce büyük bir şevk ve heyecanla yürütülen seçim çalışmaları, -açık hava toplantıları dışında- yurdun dört bir yanında sahada uygulanan siyasi programlarla sürdürülmektedir.

Eylül 2021’de “Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023” - ''Siyasette Yeni Dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler'' başlığı altında Afyonkarahisar’dan yapılan toplantıyla başlatılmıştı.

Toplantılarımıza, 2022 yılı Şubat’ında İzmir Bayraklı’da"Adım Adım 2023” - “İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"nın ilkinin düzenlenmesiyle hız verilmişti.

MHP tarafından daha sonra farklı içerikler belirlenerek bütün yurt sathına ve toplum katmanlarına yayılan seçim faaliyetleri, çeşitli illerimizde düzenlenen açık hava toplantılarıyla yeni bir ivme kazandı.

Ancak, geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen ve 11 ilimizi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı büyük felaket ve milletçe yaşanan büyük acılar dolayısıyla açık hava toplantılarına ara verildi.

MHP, şimdi yeniden meydanlara iniyor ve Adım Adım 2023; 14 Mayıs’a Doğru “Aziz Milletim Sıra Sende” Temalı Açık Hava Toplantılarımız tekrar başlıyor.

24 Nisan ile 13 Mayıs arasında muhtelif illerde gerçekleştirilmesi planlanan açık hava toplantılarının yeri ve zamanı, Nisan Ayı Açık Hava Toplantıları için şu şekildedir:

24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 13.00 Kastamonu

24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 16.00 Çankırı

25 Nisan 2023 Salı günü saat 13.00 Nevşehir

25 Nisan 2023 Salı günü saat 16.00 Niğde

29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 13.00 Eskişehir

29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 16.00 Kütahya

30 Nisan 2023 Pazar günü saat 13.00 Karabük

30 Nisan 2023 Pazar günü saat 16.00 Bartın