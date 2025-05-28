Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Kuyumcu Kent ön yolunda mikser araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen mikser araç Kuyumcu Kent istikametine ilerlerken, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada otomobil ağır hasar alırken, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve yolcu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.