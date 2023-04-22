Parti Binasında Düzenlenen Bayramlaşma Programına Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Ak Parti Pazarcık İlçe Başkanı Harun Eskigün, İlçe Teşkilatı, Partililer İle Mahalle Muhtarları Ve Vatandaşlar Katıldı.

Bayramlaşma Sonrası Milletvekili Adayı Debgici Konteyner Ve Çadır Kentlere Giderek Burada İkamet Eden Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi Onların Hem Bayramlarını Tebrik Etti Hem De Geçmiş Olsun Dileklerini İletti.

Programları Sonunda Bir Konuşma Yapan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici, Bölgenin Çok Zor Zamanlardan Geçtiğinin Altını Çizerek Hep Birlikte Aya Kalkacaklarını İfade Etti.