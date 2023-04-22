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Daha Sonra 28.Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin Deprem Zede Vatandaşlarla Da Bir Araya Gelerek Onlarında Bayramlarını Tebrik Etti.

Oldukça Samimi Sohbetlerin Yapıldığı Bayramlaşma Töreninde Aday Prof. Dr. Şahin Vatandaşlarla Hem Hal Oldu.

Parti Binasında Düzenlenen Bayramlaşma Programına 28.Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan Güven, Ak Parti İlçe Teşkilatı, Partililer İle Mahalle Muhtarları Ve Vatandaşlar Katıldı.

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