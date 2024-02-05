AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, bir takım ziyaretler için geldiği Afşin’de TOKİ konutları, konteyner kent esnaflarını, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Debgici, daha sonra konteyner kent esnafını ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Debgici, AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel’e ve Afşin Belediye Başkan adayı için destek istedi.

Debgici, daha sonra AK Parti Afşin ilçe teşkilatı ile bir araya geldi.

İlçe teşkilatına karşı sorumlulukları yerine getirdiklerini belirten Debgici şunları kaydetti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, partilerle görüşmesinin ardından MHP Afşin ilçe teşkilatını ziyaret etti.